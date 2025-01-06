شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل مرتكب هجوم "نيو أورليانز" بالمدينة الخريف الماضي؟ والان نبدء بالتفاصيل

هجوم نيو أورليانز

الرئيس الأمريكي

الدمام - شريف احمد - لا تزال أصداء حادث الدهس في مدينة نيو أورليانز الأمريكية مستمرة، مع ظهور تفاصيل جديدة حول مرتكب الواقعة أعلن عنها مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكي.وكشفت التحقيقات أن الرجل المسؤول عن الهجوم بالشاحنة الذي أسفر عن مقتل 14 شخصًا، زار المدينة مرتين في الخريف الماضي.الأمريكي شمس الدين جبار "42 عامًا"، صور مقطع فيديو للحي الفرنسي خلال زيارته السابقة باستخدام نظارات بدون استخدام اليدين.ونفذ "جبار" الهجوم فجر الأربعاء، وهو جندي سابق في الجيش الأمريكي، وأطلقت الشرطة النار عليه وأردته قتيلًا خلال تبادل لإطلاق النار في موقع الحادث المميت في شارع بوربون الشهير.ويتواجد بالمستشفى حتى الآن 13 شخصًا بعد الهجوم. وأدرج مكتب الطب الشرعي سبب الوفاة لجميع الضحايا الـ14 على أنه "إصابات ناتجة عن قوة حادة."وأصيب حوالي 30 شخصًا آخرين بجروح، من بينهم 8 أشخاص في العناية المركزة، وفقًا للمتحدثة باسم مركز جامعة نيو أورليانز الطبي، كارولينا جيبيرت.واستمرارًا لردود الأفعال عقب الحادث، يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن السفر إلى نيو أورليانز برفقة السيدة الأولى جيل بايدن اليوم الإثنين لمواساة عائلات الضحايا.