شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية مع نظيره الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها. وزير الخارجية سبق والتقى وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية الراهنة، بما فيها التطورات على الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني.