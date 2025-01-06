شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 3725 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الإثنين، 4257.25 جنيه للبيع، و4228.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الإثنين، 3902.5 جنيه للبيع، و3876.25 جنيه للشراء. عيار 21 وانخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الإثنين، إلى: 3725 جنيها للبيع، و3700 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الإثنين، 3192.75 جنيه للبيع، و3171.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الإثنين، 2483.25 جنيه للبيع، و2466.75 جنيه للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الإثنين، إلى: 2128.5 جنيه للبيع، و2114.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 29800 جنيه للبيع، و29600 جنيه للشراء.