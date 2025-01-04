نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد الامتحانات بكليتي البنات الإسلامية والتجارة بنات بأسيوط

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى عددا من لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2025/2024م بكليتى البنات الإسلامية والتجارة بنات، وذلك للاطمئنان على حسن سيرها وانضباطها والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطالبات، وقد رافقه الدكتور محمد عطاالله عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط و الدكتورة خلود حسام حسانين عميدة كلية التجارة بنات و الدكتورة إيمان مصطفى و الدكتورة علياء عبداللطيف وكيلتا كلية التجارة بنات.

وأشاد نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، بانتظام وهدوء باللجان والتزام كافة القائمين على أعمال الامتحانات بما اتخذته إدارة الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة من تعليمات و إجراءات تهدف إلى التيسير على الطلاب، وتهيئة المناخ الملائم؛ ليساعدهم على أداء الامتحانات فى سهولة ويسر.