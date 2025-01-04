شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الإسماعيلية ومدن القناة يستقبل الزائر العام للرهبان الفرنسيسكان والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك الأب ريمون جرجس، الزائر العام للرهبان الفرنسيسكان.

وحضر اللقاء الأب بطرس فوزي، نائب راعي كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، والأب باخوم عويضة، سكرتير الزائر العام.

وخلال اللقاء، ناقش صاحب النيافة، والزائر الفرنسيسكاني عام، بحث سبل التعاون المشترك بين الإيبارشيّة، والرهبنة الفرنسيسكانية.

وفى سياق متصل، زار صباح اليوم، الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، يرافقه القمص ميلاد موسى، وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة بالإيبارشية، الأنبا دوماديوس، أسقف إيبارشية السادس من أكتوبر وأوسيم للأقباط الأرثوذكس، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وخلال الزيارة، أكد جميع الحاضرين أن عيد الميلاد المجيد هو رسالة الفرح والرجاء، كما أن حب المسيح يجمعنا. وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الهدايا بين صاحبي النيافة، والتقاط الصور الختامية.