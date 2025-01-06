أمطار غزيرة على محافظة جدة

تشهد محافظة جدة حاليا، هطول أمطار غزيرة على معظم أجزاء المحافظة . وقال الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني بأن جولة الأمطار بدأت منذ ليلة أمس وتستمر حتى الأربعاء ، حيث استهلت تأثيرها على المناطق الشمالية، وتمتد تدريجياً إلى القصيم، الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وسواحلهما. ‏



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