التجارة : ارتفاع إجمالي السجلات المصدرة في الربع الرابع من 2024 لـ 67%

أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الرابع من العام 2024م، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.

وأوضحت الوزارة ارتفاع إجمالي السجلات المُصدرة في الربع الرابع من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 67% حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.6 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.

وسلطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة: خدمات الحوسبة السحابية، وتطوير التطبيقات، وحلول التقنية المالية، والرحلات السياحية، وفعاليات الترفيه، وتطوير المواهب وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030. كما تناولت السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافدًا هامًا للاقتصاد الوطني، حيث نمت 10%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بإجمالي 40,953 سجلًا تجاريًا. ويمكن الاطلاع على النشرة الربعية لقطاع الأعمال عبر الرابط .