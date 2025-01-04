شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد مدير مدرسة وإحالة آخر للتحقيق خلال جولة تفقدية لمدير تعليم الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة - مدير المديرية، جولة ميدانية بعدد من مدارس إداراتي العمرانية وجنوب الجيزة، لتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وخلال زيارته لمدرسة أحمد شوقي الإعدادية بنات، أصدر قرارًا بتحويل مديرة المدرسة ومديرة المرحلة الإعدادية إلى الشؤون القانونية، لتقصيرهما في أداء واجباتهما بما يؤثر على انتظام العملية التعليمية.

وتفقد وكيل الوزارة، مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية للغات، موجهًا باستبعاد مدير المدرسة خارج الإدارة، نتيجة التقصير في تجهيز أعمال الامتحانات، وتكليف مديرة التجريبيات بالإدارة بإدارة المدرسة مع متابعة دورية لضمان تحسين الأداء وتنفيذ التعليمات.

وأشاد وكيل الوزارة بمدير مدرسة أبو الهول، محمد ناصف، لتحقيقه الانضباط والجودة.





واطلع على تجهيزات العملية الامتحانية بمدرسة ثورة التصحيح، وتفقد انتظام العملية الامتحانية بمدرسة الجيزة الإعدادية بنات، مشيدًا بانتظام أعمال الكنترول.

وكرّم وكيل الوزارة، محمد عيد محمد سليمان، تقديرًا لجهوده المبذولة في توفير بيئة تعليمية مثالية.

وأشاد بالنظافة العامة داخل مدرسة الجيزة الثانوية بنات، وانضباط أعمال الكنترول، مؤكدًا أهمية توفير بيئة هادئة للطالبات أثناء الامتحانات.

وقدّم تكريمًا خاصًا لأحمد مصطفى عمران، مدير المدرسة، على تفانيه في العمل وتحقيق مستوى متميز من الأداء.