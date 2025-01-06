شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم مروحية في ولاية جوجارات الهندية ومقتل طاقمها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، مقتل طيارين اثنين وغواص جوى في تحطم مروحية من طراز أدفانسيد لايت تابعة لخفر السواحل الهندي في مطار بوربندر بولاية جوجارات شمال غرب البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عن قائد شرطة بوربندر قوله، إن المروحية كانت عائدة من طلعة جوية روتينية وتحطمت أثناء محاولتها الهبوط على المدرج.

