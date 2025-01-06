شكرا لقرائتكم خبر عن صور| اضطراب حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تقلبات الطقس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعاني الكثير من المسافرين في المملكة المتحدة من اضطرابات في السفر بسبب الطقس السيء، في ظل إغلاق الطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) بأنه قد تم إغلاق مدارج الطائرات في مطار مانشستر، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بسبب الثلوج الكثيفة، ولكن أعيد فتحها منذ ذلك الحين.



ولا تزال التحذيرات الصادرة عن مكتب الأرصاد الجوية بشأن الطقس السيء، سارية في أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة.

وقد تم تسجيل أبرد ليلة شهدتها المملكة المتحدة خلال فصل الشتاء وحتى الآن، في بحيرة لوتش جلاسكارنوتش الواقعة بين أولابول وإنفرنيس، حيث سجلت درجة حرارة بلغت 3ر13 درجة مئوية تحت الصفر.

ومن جانبها، أصدرت وكالة البيئة 166 تحذيرًا من وقوع فيضانات، مما يعني أنه من المتوقع حدوث فيضانات، بالاضافة إلى 299 إنذارا من الفيضانات، بما يعني أنه من المحتمل أن تشهد جميع أنحاء إنجلترا وقوع فيضانات.

تساقط الثلوج في أوروبا

أثار تساقط الثلوج بكثافة اضطرابات في حركة النقل في إنكلترا وألمانيا وهولندا الأحد.

كما أغلقت مطارات لفترات موقتة، وألغيت وتأخرت رحلات، كما تأثرت الحركة الجوية في مطاري مدريد وبرشلونة بسبب تأخر رحلات آتية من شمال أوروبا، حيث تأخرت بعض الرحلات لثلاث ساعات ونصف ساعة.

أبرد ليلة في الشتاء