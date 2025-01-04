شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: نصلى من أجل عالم يسوده السلام فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر إن السلام واحد من احتياجات الإنسان الأساسية التي يفتقدها كثيرون في العالم في هذه الأيام، وقيمة السلام مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعلاقة الإنسان الله، فهي التي تمنحه سلامًا دائمًا ومصالحة مع النفس تجعله يعامل الجميع بمحبة ولطف.

وأضاف رئيس الطائفة عبر فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الطائفة الإنجيلية على فيسبوك، أن السلام هو انتصار على الشر وكراهية الآخر وعلى كل جذور العنف.

واختتم كلمته نصلي لأجل عام هادئ تسوده المحبة - يعوض فيه الله الذين كُسروا أو مروا في تحديات مؤلمة وليكن عام الفرح - عام اليقين والرجاء أن المسيح سيد منتصر.



