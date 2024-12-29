تكنولوجيا: رقاقة Snapdragon 8 Elite 2 تنطلق في شهر أكتوبر بتحسينات كبيرة في الآداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت كوالكوم في العمل على تطوير Snapdragon 8 Elite 2، وتشير التسريبات الجديدة إلى أن هذا الإصدار سينطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في شهر أكتوبر من العام المقبل بتحسينات كبيرة في الآداء.

أوضحت التفاصيل الجديدة التي جاءت في تقرير “Digital Chat Station” الموعد المتوقع لكشف النقاب عن الجيل الثاني من رقاقات Elite.

وعلى عكس التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن هذا الإصدار ينطلق للأسواق في موعد أقرب من المتوقع، إلا أن التسريبات الجديدة تؤكد على أن كوالكوم تخطط للإعلان عن Snapdragon 8 Elite 2 في شهر أكتوبر.

كما تشير التوقعات إلى أن الرقاقة ستتوفر في بداية شهر أكتوبر على عكس الإصدار الحالي الذي انطلق بشكل رسمي في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

ويوضح التقرير خطط كوالكوم لدفع هذا الإصدار للشركات المصنعة للهواتف الذكية في وقت أقرب لدعم الشركات بالوقت اللازم للكشف عن الجيل الجديد من الهواتف الذكية المميزة.

من جانب أخر تأتي رقاقة Snapdragon 8 Elite 2 بعملية تصنيع TSMC بمعمارية N3P المتقدمة لدقة تصنيع 3 نانومتر، والتي تقدم آداء أقوى وكفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة.

أيضاً من المتوقع أن تأتي رقاقة 8 Elite 2 بتحسينات في آداء وحدة المعالجة بنسبة 20%، والتي تأتي بترقية مذهلة، كما تدعم كوالكوم الرقاقة بتحسينات في كرت الشاشة.

يذكر أن التقرير الأخير يؤكد على أن تحسينات الآداء في رقاقة Snapdragon 8 Elite 2 ستؤدي إلى رفع مستوى تسعير الرقاقة مقارنة بالإصدار السابق للشركة.

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