إعلام أميركي: المشتبه فيه بعملية نيو أورليانز أميركي يدعى شمس الدين جبار وكان يحمل علم تنظيم "داعش"

ذكرت شبكة "إن بي سي" الأميركية نقلا عن مسؤولين، أن "المشتبه فيه بعملية نيو أورليانز يدعى شمس الدين جبار وعمره 42 عاما".

وقالت مصادر الشبكة إن المسؤولين ما زالوا يعملون على معلومات حول خلفيته.

في السياق، ادعت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر بأن "المشتبه فيه بحادث الدهس في نيو أورليانز كان يحمل علم تنظيم داعش"، مؤكدة أن المشتبه في أميركي وكان يقود شاحنة مستأجرة.

في وقت سابق، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، "أننا نحقق في حادث نيو أورليانز على أنه عمل إرهابي".

وقال "المهاجم تبادل إطلاق النار مع الأمن المحلي وهو الآن في عداد القتلى".

وكانت قد أعلنت شرطة نيو أورليانز، عن مقتل 10 أشخاص في حادث الدهس وإصابة 30 بينهم 4 بحالة خطرة، كما كشفت عن إصابة شرطيين خلال تبادل إطلاق النار مع منفذ الهجوم.