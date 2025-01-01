دعا أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا اللواء ماهر شبايطة، كل الفصائل وعلى رأسها حركة حماس، إلى "السمو فوق خلافاتنا ونتوحد خلف منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلنا الشرعي والوحيد، ولنبني معاً استراتيجية وطنية واحدة ومشروعاً وطنياً واحداً بقرار فلسطيني مستقل"، مشددا على أن "المخيمات هي محطة عبور إلى الوطن، نلتزم باحترام سيادة الدول التي تستضيفنا، وعلى رأسها لبنان، ونرفض تحويلها للعبث بأمننا أو أمن أشقائنا".
وخلال حفل اضاءة شعلة حركة "فتح" الستين الذي نظمته الحركة في مخيم عين الحلوة، قال اللواء شبايطة "نحن أبناء قضية واحدة لا تقبل القسمة على اثنين، وأبناء دماء امتزجت في ساحات المعارك. لقد جربنا عبر تاريخنا العمل العسكري الفدائي، وهو إحدى أهم خياراتنا التي نتمسك بها... وكنا أسياد الجبال والكهوف والبحار والأنهار... وقاتلنا العدو سنين طوال. ثم اتفقنا لاحقاً على البرنامج المرحلي، واليوم يطل علينا زمن جديد يتطلب منا أن نجلس كلنا إلى طاولة الحوار، نرسم فيها طريقاً مشتركاً يكفل الحفاظ على دماء أبنائنا ويحمي ثوابتنا الوطنية".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين سر "فتح" وفصائل منظمة "التحرير" الفلسطينية في صيدا: نلتزم باحترام سيادة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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