مفاجآت للجمهور في 2025.. هشام عباس يستعد لفيلم من تأليفه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 01:19 مساءً - بعد غياب فتره طويلة عن اللقاءات التلفزيونية، حلّ الفنان هشام عباس ضيفاً على الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج ضيفي، وكشف الكثير من التفاصيل عن مشاريعه الفنية القادمة، بالإضافة إلى رغبته في الاتجاه للتمثيل.

تحدث هشام عباس عن بدايته الفنية، وأكد أن بدايته الحقيقة بدأت خلال دراسته في الجامعة الأمريكية واشتراكه في الكورال، وأكد أن الدكتور محمد ياقوت كان له دور كبير في تعليمه الغناء، مشيراً إلى أنه كان من الممكن أن يستمر غناء جملة واحدة لمدة 3 ساعات كاملة حتى تكون جملة مكتملة.

هشام عباس كان لديه فرقه اسمها هارمونيكس، وأكد أنه كان لديه أصدقاء كثيرون لهم علاقة بالمجال، من بينهم صديقة عرَّفته إلى طارق نور، والمنتج طارق الكاشف الذي آمن بموهبته وقدمه للجمهور بشكلٍ احترافي.

أحلام هشام عباس في التمثيل

أكدأن واحدة من أمنياته للعام الجديد هو أن يخرج الفيلم الذي يقوم بكتابته للنور، مؤكداً أن فكرة العمل مكتملة لديه، لكنه سيستعين بشخص آخر لمساعدته في كتابة العمل، وأكد أنه سيقوم بالتمثيل فيه، واستكملعن أحلامه في مجال التمثيل قائلاً: "نفسي أعمل الفيلم ده وأعمل مسرحية، وأكلم المخرج خالد جلال ونعمل مسرحية استعراضية، ونجيب ناس كتير تغني معانا".

كما كشف هشام عباس أنه كان سيقوم بتقديم دور أحمد السقا في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، لكنه تراجع عن هذه الخطوة، وأوضح سبب هذا التردد قائلاً: "كنت لسه مانضجتش في موضوع السينما وكنت خايف، وكان قراري ساعتها التمثيل مش دلوقتي، ولما شُفت الفيلم انبسطت جداً، وأحمد السقا عمل حاجة حلوة أوي، وغنى أغنية جميلة هي ولا بنخاف".

تفاصيل ألبوم هشام عباس

يُذكر أنكشف في تصريحات لبرنامج it’s show time مؤخراً عن تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، وقال إن الألبوم يحمل اسم "كلامها حلو"، ويتضمن 12 أغنية يتعاون فيها مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، ومنهم عزيز الشافعي، أمير طعيمة، ووسام عبد المنعم، ومن المنتظر طرح الألبوم نهاية الصيف.

من ناحيةٍ أخرى، يستعد هشام عباس للمشاركة في حفل "100 سنة غنا"، الذي يقدمه الفنان علي الحجار على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بتاريخ 5 يناير الحالي، ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم الموسيقار الراحل أحمد الحجار، شقيق علي الحجار.

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