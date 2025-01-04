تكنولوجيا: تسريب RTX 5080 يؤكد زيادة الأسعار وترقية DLSS4 قبل إطلاقه في حدث #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة GeForce RTX 5000 القادمة من Nvidia قريبًا، حيث يُنتظر إعلانها في معرض CES 2025. وقد أشار تسريب سابق من أحد شركاء التجزئة الأستراليين إلى زيادة كبيرة في أسعار بطاقات السلسلة 5000 تصل إلى 300 دولار، لكن تسريبًا جديدًا على منصة X يوضح أن الزيادة ستكون أقل من ذلك، حيث يتوقع أن تتراوح بين 100 و150 دولارًا، على الأقل بالنسبة لبطاقة RTX 5080.

ووفقًا لقطة شاشة نشرتها قائمة للبيع عبر الإنترنت لبطاقة Asus GeForce RTX 5080 على منصة X، من المتوقع أن يتراوح سعر وحدة معالجة الرسومات الجديدة حوالي 1699.95 يورو قبل الضريبة.

ومع ذلك، يدعي المصدر الذي سرب هذه المعلومات أن السعر المتوقع للبطاقة في السوق الأمريكية سيكون حوالي 1349 دولارًا، مما يعني زيادة قدرها 150 دولارًا تقريبًا مقارنة بسعر مشروع تجديد نظم الإدارة السابق لبطاقة RTX 4080 الذي كان يبلغ 1199 دولارًا.



لكن الأمر الأكثر إثارة هو تأكيد القائمة على أن سلسلة RTX 5000 ستدعم DLSS 4، وهو ما كان قد تم التلميح إليه سابقًا عندما تسربت قائمة تقنيات Nvidia التي ستتم إضافتها إلى بطاقات Inno3D في CES 2025.

لم يتضح بعد ما الذي ستستلزمه الترقية، لكن من المحتمل أن تشهد تحسينات في الجودة والأداء مقارنة بالجيل الحالي من DLSS 3.5.

ومن الجدير بالذكر أن بطاقة الرسومات المعنية هي من علامة Asus، لذلك قد لا يعكس السعر المذكور في القائمة السعر النهائي المتوقع من Nvidia، ولكنه سيتراوح على الأرجح حول 1349 دولارًا كمبلغ قابل للدفع لشراء RTX 5080 من قبل المستهلكين.

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