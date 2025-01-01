مصدر للجديد: باسيل بعث برسالة للثنائي مفادها "إذا بتمشوا بجوزاف عون بروح باتجاه جعجع"

نقلت قناة "الجديد" عن ما قالت إنه مصدر نيابي وسطي، بأن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعث برسالة إلى الثنائي (حزب الله وحركة أمل) مفادها "إذا بتمشوا بقائد الجيش جوزاف عون بعمل انقلاب وبروح باتجاه (رئيس حزب القوات اللبنانية) سمير جعجع"، وقال المصدر "باسيل عتلان هم سيناريو أن تأتي السعودية وتقول العماد عون أو الفوضى".

وذكر المصدر نفسه أن "اللجنة الخماسية تتعاطى بدقة وحرص مع اسم اللواء الياس البيسري لإبقائه خارج البازار السياسي".

وذكرت مصادر الجديد أن "دعوة قائد الجيش إلى السعودية لم تكن للبحث العسكري حصراً ما يعني أن النقاش معه قارب مسألة الرئاسة"، مضيفة "من أسماء الفئة الاولى التي يمكن التوافق عليها بعد قائد الجيش هي سمير عساف وجهاد أزعور".

ونقلت القناة عن مصادر مواكبة للحراك السعودي، قولها "السعودية لاتزال ملتزمة بقرار أن يختار اللبنانيون رئيسهم ضمن مواصفات حددتها الخماسية والتي تأتي برئيس إصلاحي".

وذكرت مصادر دبلوماسية بشأن زيارة الوفد السعودي لبنان للجديد، أنها "ستكون لبضع ساعات وسيلتقي الوفد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي"، وقالت "السفير السعودي في لبنان وليد بخاري أبلغ بري وميقاتي باحتمال مجيء وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بتواريخ مرجحة".