شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحلة مسبار باركر الشمسى واقترابه من أقرب نقطة للشمس فى 9 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

حقق مسبار باركر التابع لوكالة ناسا إنجازًا مهمًا بإكماله أقرب اقتراب له من الشمس، كما تم تأكيده في 26 ديسمبر 2024 ، وفيما يلى تعرف على تفاصيل المهمة فى 9 نقاط :



1- تشير التقارير إلى أن المركبة الفضائية قطعت مسافة قياسية قدرها 3.8 مليون ميل من سطح الشمس في 24 ديسمبر، وتحركت بسرعة غير عادية بلغت 430 ألف ميل في الساعة، و هذه هي أسرع سرعة تم تحقيقها على الإطلاق بواسطة جسم من صنع الإنسان وتم التأكيد على سلامة المركبة الفضائية وحالتها التشغيلية.

2- يعد هذا إنجاز تاريخي في استكشاف الفضاء وقالت وكالة ناسا إن هذا اللقاء القريب يمثل بداية لسلسلة من مثل هذه التمريرات على هذه المسافة.

3- أمضى مسبار باركر الشمسي، الذي أطلق في عام 2018، ست سنوات في إتقان مداره من خلال سبع عمليات تحليق بالقرب من الزهرة، كان آخرها في 6 نوفمبر 2024.

4- سمحت هذه المناورات للمركبة الفضائية بوضع نفسها بشكل مثالي لهذا الاقتراب الوثيق مع الحفاظ على المرونة في مواجهة الظروف القاسية للشمس .

5- نُقل عن جون ويرزبورجر، مهندس أنظمة المهمة في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز، في تقاريره التأكيد على عقود من التقدم التكنولوجي المطلوب لتمكين هذا الإنجاز.

6- تتحمل درع الرغوة الكربونية الواقية للمركبة الفضائية درجات حرارة تصل إلى 1800 درجة فهرنهايت، مما يحمي أدواتها في بيئة مستقرة.

7- كما يعتبر ثورة في فهم الظواهر الشمسية فوفقا لما أكده نيكي فوكس، المدير المساعد لمديرية بعثات العلوم في وكالة ناسا، أن هذه المهمة محورية لفهم تأثيرات الشمس عبر النظام الشمسي وخارجه ، ومن المتوقع أن تكشف البيانات التي تم جمعها من قياسات المسبار عن رؤى حول تسارع الرياح الشمسية ونشاط الجسيمات النشطة بالقرب من الشمس.

8- بحسب التقارير، ساهمت النتائج السابقة التي توصل إليها مسبار باركر الشمسي بالفعل في تحديد بنية الغلاف الجوي للشمس وتحديد أصول التحولات التي تحدث في الرياح الشمسية، وستوفر عمليات نقل البيانات القادمة فهمًا أعمق لهذه العمليات، مما يبشر بمرحلة جديدة في استكشاف الطاقة الشمسية.

9- من المقرر أن تحدث أقرب عمليات مرور شمسية في المستقبل في 22 مارس و19 يونيو 2025، مع توقع تحقيق المزيد من الاختراقات في الأشهر المقبلة.