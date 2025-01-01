مصادر الجديد: مبادرة عربية للمساهمة بإعادة الإعمار لكنها لن تحوّل مبالغ مالية دون حسيب أو رقيب

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر دبلوماسية بشأن عن ملف إعادة الإعمار جراء العدوان الإسرائيلي، قولها إن "هناك مبادرة للدول العربية من بينها السعودية للمساهمة بإعادة الإعمار لكنها لن تحول مبالغ مالية دون حسيب أو رقيب".

وسبق وأن أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، بعد اجتماع لجنة إعمار المناطق المهدمة، إلى أن "ملف رفع الأنقاض انتهى كملف قانوني وتم اقرار دفتر الشروط وبدأنا اليوم بموضوع مسح الأضرار واجتماع اليوم كان تقنيا".

ولفت إلى أن "ملف إعادة الإعمار ملف أساسي وإهتمام من الجميع وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".

من جهته، أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، أن "مشروع "وعد والتزام" بدأ وبفضل التعاون وبالجهود سنتمكن من إنجازه"، معلنًا "أننا نطمئن أهلنا أن التمويل اللازم لإعادة الإعمار والتعويض يتم تأمينه بشكل كامل".