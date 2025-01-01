يوحنا العاشر: لم أتلقَ أي دعوة للمشاركة في مؤتمر وطني بشأن سوريا

أكد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس يوحنا العاشر، عدم تلقي أي دعوة للمشاركة في مؤتمر وطني بشأن سوريا، وفق ما نقلت عنه قناة "إل بي سي أي".

ودعا البطريرك يوحنا العاشر للقائد العام للادارة السورية الجديدة أحمد الشرع بالصحة والقوة في قيادة سوريا الجديدة، منتظراً منه مد اليد.

وأمس، التقى الشرع (ابو محمد الجولاني) في دمشق وفدا يضم مسؤولين دينيين يمثلون الكنائس المسيحية في البلاد.