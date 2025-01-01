"إف بي أي" أكد أن منفذ هجوم نيو أورليانز مواطن أميركي: عثرنا بالشاحنة على علم داعش وأسلحة وعبوة ناسفة

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، أن "منفذ هجوم نيو أورليانز يدعى شمس الدين جبار وعمره 42 عاما وهو مواطن أميركي من تكساس".

وقال إن "جبار كان يقود شاحنة صغيرة يبدو أنها مستأجرة ويجري التأكد من كيفية حصوله عليها"، موضحا "أننا عثرنا على علم تنظيم داعش وأسلحة وعبوة ناسفة محتملة في شاحنة جبار".

في وقت سابق، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، "أننا نحقق في حادث نيو أورليانز على أنه عمل إرهابي".

وقال "المهاجم تبادل إطلاق النار مع الأمن المحلي وهو الآن في عداد القتلى".

وكانت قد أعلنت شرطة نيو أورليانز، عن مقتل 10 أشخاص في حادث الدهس وإصابة 30 بينهم 4 بحالة خطرة، كما كشفت عن إصابة شرطيين خلال تبادل إطلاق النار مع منفذ الهجوم.