إعلام إسرائيلي: استقالة المدعية الرئيسية في محاكمة نتانياهو بقضايا الفساد من النيابة العامة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المدعية الرئيسية في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بقضايا الفساد تستقيل من النيابة العامة"، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة".

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن المدعية الرئيسية في المحاكمة قولها إن استقالتها لا علاقة لها بملف نتانياهو القضائي.

وفي اواخر كانون الأول 2024، مثل نتانياهو للمرة السادسة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة إليه.

وبدأ نتانياهو في 10 كانون الأول الجاري، وللمرة الأولى منذ اتهامه عام 2019، الإدلاء بإفادته في تهم موجهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

ويركز التحقيق الرئيسي على علاقة نتانياهو برجل الأعمال شاؤول إلوفيتش والمزايا التي منحها له باعتباره المالك المسيطر على شركة اتصالات.