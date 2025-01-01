الجيش الإسرائيلي: إصابة مجندة جراء حادث دهس بالقرب من دير قادس شمال غربي رام الله

ذكر الجيش الإسرائيلي، أن مجندة أُصيبت جراء حادث دهس بالقرب من دير قادس شمال غربي رام الله، موضحة أنه تم إطلاق النار على المشتبه فيه.

ويأتي ذلك وسط تصاعد لاعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين، بالتوازي مع تصريحات تدعو لضم الضفة وتوسيع الاستيطان فيها.

كما يأتي في ظل تواتر عمليات الفصائل الفلسطينية بالضفة ردا على تلك الاعتداءات، وإسنادا لغزة.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لنشر منظومات تكنولوجية في الضفة الغربية، وسط تقديرات بتحولها إلى ساحة قتال رئيسية.