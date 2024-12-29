ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن انتحارياً قتل رئيس مخابرات الشرطة في مدينة بندر لنجة الساحلية بجنوب إيران. وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الانتحاري قُتل أيضاً وأصيب ضابط شرطة في الهجوم الذي وقع أمام مقر للشرطة في المدينة.

كانت هذه تفاصيل خبر انتحاري يقتل قائداً بالشرطة في مدينة بندر لنجة جنوبي إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.