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مصرع 8 أشخاص إثر حادث تصادم بين حافلة وشاحنة بالمكسيك

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقى ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 27 آخرين إثر اصطدام حافلة بشاحنة على ساحل خليج المكسيك.

وقالت السلطات المحلية في ولاية “فيراكروز” اليوم: إن “التصادم وقع على طريق سريع بالقرب من عاصمة الولاية خالابا، وتوفي جراء الحادث ثمانية أشخاص، أغلبهم ضحايا ركاب الحافلة”.

وأوضحت أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، مبينة أن سبب الاصطدام لايزال غير معروف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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