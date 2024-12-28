مصرع 8 أشخاص إثر حادث تصادم بين حافلة وشاحنة بالمكسيك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقى ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 27 آخرين إثر اصطدام حافلة بشاحنة على ساحل خليج المكسيك.

وقالت السلطات المحلية في ولاية “فيراكروز” اليوم: إن “التصادم وقع على طريق سريع بالقرب من عاصمة الولاية خالابا، وتوفي جراء الحادث ثمانية أشخاص، أغلبهم ضحايا ركاب الحافلة”.

وأوضحت أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، مبينة أن سبب الاصطدام لايزال غير معروف.

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