شكرا لقرائتكم خبر عن فى البحرين.. أسعار الذهب اليوم السبت 28-12- 2024.. عيار 18 بـ23.800 دينار والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار الذهب في البحرين، تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2024 فى البحرين كالتالى

عيار 24 31.750 دينار

عيار 22 29.100 دينار

عيار 21 27.775 دينار

عيار 18 23.800 دينار

عيار 14 18.525 دينار

عيار 12 15.875 دينار

الأونصة 987.500 دينار

الجنيه الذهب 222.250 دينار

الأونصة بالدولار 2626.33 دولار.