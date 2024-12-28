شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسلم أوكرانيا 100 مليون م3 من الغاز الطبيعي المسال والان نبدء بالتفاصيل

الغاز الطبيعي الأمريكي

تأثير الهجمات الروسية على أوكرانيا

تهديدات ترامب لأوروبا

الدمام - شريف احمد - استلمت أوكرانيا أول دفعة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.وأوضحت أوكرانيا أن تلك الصفقة، ستعزز أمن الطاقة الأوكراني والأوروبي مع انتهاء صفقة نقل الغاز الكبرى مع روسيا.وذكرت في بيان، أن شركة دي تيك، أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا، تسلمت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.وأكدت الشركة، أن شحنة الغاز التي تبلغ نحو 100 مليون متر مكعب كانت أول شحنة أمريكية إلى أوكرانيا، التي تعرضت لضربات بسبب الهجمات الروسية على شبكة الطاقة الخاصة بها، طوال الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.وحصلت الشركة على الشحنة عبر خط أنابيب مع تسليم الغاز الطبيعي المسال، إلى محطة إعادة التغويز اليونانية في البحر الأبيض المتوسط الجمعة.ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي ماكسيم تيمشنكو "مثل هذه الشحنات لا توفر للمنطقة مصدرًا مرنا وآمنا للطاقة فحسب، بل إنها تزيد من تآكل نفوذ روسيا على نظام الطاقة لدينا".بعد الهجمات الروسية الكبرى، زادت أوكرانيا بشكل متكرر من وارداتها الطارئة من الكهرباء من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة.وتقول كييف إن تأمين الإمدادات المباشرة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة سيساعد في تخفيف بعض الضغوط على سوق الغاز الأوروبية.وزاد الاتحاد الأوروبي مشترياته من الغاز الطبيعي المسال الأميركي بشكل كبير منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، لكنه فشل في قطع رابط الطاقة مع موسكو بشكل كامل.واقترح العديد من المسؤولين، ومن بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، زيادة إمدادات الغاز من الولايات المتحدة كبديل للطاقة الروسية.وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، هدد أوروبا بفرض رسوم جمركية إذا لم تشتر المزيد من الغاز الأمريكي.