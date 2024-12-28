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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الجمعة 27-12-2024 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالجمعة، 27 ديسمبر 2024 11:00 م
ننشر آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 27-12- 2024 فى البنوك، مسجلًا فى البنك المركزى 63.65 جنيه للشراء، و63.85 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 63.64 للشراء، 63.90 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
63.65 جنيه للشراء.
63.85 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
63.64 جنيه للشراء.
64.90 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
63.64 جنيه للشراء.
63.90 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
63.60 جنيه للشراء.
63.94 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"
63.60 جنيه للشراء.
63.90 جنيه للبيعسعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري
63.62 جنيه للشراء.
63.93 جنيه للبيع
63.79 جنيه للشراء
63.97 جنيه للبيع.
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