شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحبط محاولة تهريب (1.3) طن من مادة الحشيش المخدر و (1.3) مليون قرص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار المهام الأمنية لحراسة حدود المملكة البرية والبحرية، أحبطت المديرية العامة لحرس الحدود في عدة عمليات أمنية محاولات تهريب (1.3) طن من مادة الحشيش المخدر و(1,388,622) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(136) طنًا من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها بمناطق جازان وعسير ونجران، وهم (959) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية و(849) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الصومالية والإرترية و(12) مواطنًا. وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن قوات حرس الحدود، وبالتكامل مع الجهات الأمنية في المناطق الحدودية كافة، يؤدون مهامهم باقتدار لحماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها. وأهاب بكل من تتوافر لديه معلومات عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات بالمبادرة بالإبلاغ عنها، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدًا أن جميع البلاغات تعالج بسرية تامة.