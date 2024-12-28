شكرا لقرائتكم خبر عن الضباب الكثيف يعوق حركة الملاحة الجوية في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل



وتبقى هذه القيود الموقتة "سارية في المواقع حيث تنخفض الرؤية"، بحسب ما قال ناطق باسم الخدمة في بيان السبت.



ويعدّ مطارا غاتويك (لندن) ومانشستر، وهما ثاني وثالث أكثر المطارات نشاطا في البلد، من الأكثر تأثّرا بهذه الاضطرابات. الدمام - شريف احمد - استمرت القيود المفروضة منذ الجمعة، على حركة الملاحة الجوية في عدّة مطارات بريطانية كبيرة بسبب ضباب كثيف، على ما أعلنت الخدمة الوطنية للملاحة الجوية (NATS).وتبقى هذه القيود الموقتة "سارية في المواقع حيث تنخفض الرؤية"، بحسب ما قال ناطق باسم الخدمة في بيان السبت.ويعدّ مطارا غاتويك (لندن) ومانشستر، وهما ثاني وثالث أكثر المطارات نشاطا في البلد، من الأكثر تأثّرا بهذه الاضطرابات.

تأخير الرحلات

وقال ناطق باسم مطار غاتويك في تصريحات لوكالة فرانس برس صباح السبت، إنه نظرا إلى "سوء الرؤية"، سيتمّ "على الأرجح" تأخير بعض الرحلات طوال اليوم.



وأمس الجمعة، ألغيت عشرات الرحلات انطلاقا من مطارات مانشستر وغاتويك وهيثرو (لندن) وأُخّرت مئات الرحلات الأخرى.

ودعت الخدمة الوطنية للملاحة الجوية كلّ المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران لمعرفة إن كانت رحلاتهم ما زالت قائمة، مشيرة إلى أنها "تراقب" الوضع مع المكتب الوطني للأرصاد الجوّية في بريطانيا.