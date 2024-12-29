شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم أطفال ونساء.. استشهاد عائلة فلسطينية في غارة إسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

شمال قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - استشهدت عائلة فلسطينية، في غارة إسرائيلية اليوم، استهدفت منزلهم في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.وذكرت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال عشرة شهداء من عائلة واحدة، بينهم أطفال ونساء، بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مدينة بيت حانون.وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها منطقة عسكرية مغلقة، وطالبت سكانها مساء اليوم بالنزوح فورًا إلى جنوب القطاع، وسط عمليات قصف مدفعي وجوي مكثف، ونسف للمنازل.في نفس السياق، استشهد 9 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مناطق متفرقة في القطاع.وقالت مصادر طبية، باستشهاد ثمانية فلسطينيين في غارتين لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.