شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات وتأخيرات في حركة الطيران البريطانية.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

تأخر الرحلات

المطارات البريطانية

الدمام - شريف احمد - واجه المسافرون القادمون إلى المملكة المتحدة أو المغادرون لها مزيدًا من الاضطرابات والتأخيرات.ووقع هذا بسبب الضباب الكثيف وانخفاض الرؤية، ما أدى إلى تقييد حركة الطيران في أحد أكثر عطلات العام ازدحامًا.وحذر مطار جاتويك في لندن من أن بعض الرحلات قد تتعرض للتأخير طوال السبت، واعتذر عن الإزعاج، فيما تأخرت الرحلات حتى ثلاث ساعات أمس الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية.وتأخر ما لا يقل عن 40 رحلة من المطار، معظمها رحلات قصيرة إلى أوروبا، صباح السبت.وأوصى مطار هيثرو، أحد أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا، الركاب بالتحقق مع شركات الطيران الخاصة بهم بشأن التأخيرات المحتملة.وأُبلغ عن اضطرابات في مطارات أخرى في المملكة المتحدة، بما في ذلك مطار ستانستيد في لندن ومطار مانشستر.وقال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني إن الضباب الكثيف قد يقلل من الرؤية إلى 100 متر فقط في بعض المناطق عبر البلاد.وأوصى المسافرين بتخصيص "وقت إضافي" للرحلات ودعا السائقين إلى توخي الحذر الشديد، وتوقع مكتب الأرصاد تحسن الأحوال الجوية غدا الأحد.