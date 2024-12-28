نشوى مصطفى تُفجع بوفاة أعز الناس

فُجعت الممثّلة المصريّة، نشوى مصطفى، فجر اليوم السّبت، الثامن والعشرين من ديسمبر، بوفاة زوجها بشكل مفاجىء.

أعلنت “نشوى”، الخبر عبر حسابها على “فايسبوك”، إذ طلبت من جمهورها حضور صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، الذي سيقام ظهر اليوم في مسجد حسن الشّربتلي بمنطقة التّجمع، كما طلبت من جمهورها ومُحبّيها الدّعاء بالرّحمة والمغفرة لزوجها ووالد أولادها الذي وصفته بأنّه حبيبها ونور عينها وسترها.

نذكر أنّ نشوى مصطفى متزوّجة منذ ثلاثين عامًا، من زوجها الرّاحل رجل الأعمال المصريّ محمّد عماد ولديهما ابن وابنة.

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نذكر أنّ بعض مقاطع الفيديو انتشرت عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ من مراسم التّشييع، إذ ظهرت “نشوى” وهي متأثّرة جدًّا بوفاة زوجها وسط أجواء من الحزن الكبير على فقدانه.