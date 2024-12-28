كيفن كوستنر مثير للشّفقة في أحدث التّقارير… إعرف السّبب

يبدو أنّ كيفن كوستنر يائس ويهدف للعودة إلى جويل وذلك بعد انفصالهما عقب مواعدتهما قبل بضعة أشهر في وقت سابق من هذا العام.

يقال إنّ كوستنر حريص على العودة إلى جويل إذ يبذل قصارى جهده لجعل ذلك ممكنًا.

“كان لديه بالفعل آمال كبيرة في الاستقرار معها ولكن يبدو أنّ لا شيء يفعله ينجح. يعتقد أصدقاؤه أنّ الأمر مثير للشّفقة، ولكن بعد أن يتناول كأسًا أو اثنين، يبدو أنّه يعتقد أن كلّ شيء ممكن،” حسبما قال مصدر مقرّب منه لـ “رادار أونلاين”.

“هذا لا يحدث كلّ ليلة، ولكنّه في كثير من الأحيان يكفي ليكون مصدر إزعاج. فهو ليس معتادًا الرّفض، وقد هجرته جويل بعد أن هجرته زوجته”.

لم تكن الأمور تسير على ما يرام بالنّسبة لكوستنر منذ أن تقدمت زوجته السّابقة كريستين بومغارتنر بطلب الطّلاق في مايو ٢٠٢٣ بعد ثمانية عشر عامًا من الزّواج.

ثم بدأت بمواعدة أحد أصدقائه السّابقين، جوش كونور.

وممّا زاد الأمور تعقيدًا حقيقة أنّ ملحمة “Horizon”، التي ساعد في تمويلها بأمواله الخاصّة، انتهى بها الأمر إلى الفشل.

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الكثير من النّساء تجد كوستنر جذّابًا، بما في ذلك شارون ستون، لكنّه يريد الفتاة التي لا يمكنه الحصول عليها – جويل – وهذا يحبطه. قال أحد المطّلعين.

“لن يلومه أحد على شعوره بالإحباط ورغبته في الاتصال بجويل في وقت متأخّر من الليل وهو يشرب، لكنّه في الحقيقة لا يقدّم أيّة خدمة لنفسه.”