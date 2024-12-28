شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات إقليم سوريجاو ديل نورت الفلبيني، في وقت مبكر من صباح اليوم.

وذكر المعهد الفلبيني لرصد البراكين والزلازل، أن مركز الزلزال وقع على بعد 35 كيلومترًا جنوب شرق بلدة جنرال لونا بإقليم سوريجاو ديل نورت، وكان مركز الزلزال على عمق 58 كيلومترًا.

