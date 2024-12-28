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زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب الفلبين

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واس- ألباي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات إقليم سوريجاو ديل نورت الفلبيني، في وقت مبكر من صباح اليوم.
وذكر المعهد الفلبيني لرصد البراكين والزلازل، أن مركز الزلزال وقع على بعد 35 كيلومترًا جنوب شرق بلدة جنرال لونا بإقليم سوريجاو ديل نورت، وكان مركز الزلزال على عمق 58 كيلومترًا.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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