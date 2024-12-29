مئات البريطانيين ينددون بهجمات إسرائيل على المرافق الصحية في غزة

شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة احتجاجية ضد الهجمات الإسرائيلية على مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة والعاملين في الرعاية الصحة والمرافق الطبية الأخرى في القطاع.
وتجمع مئات الأشخاص وسط ساحة بيكاديللي الشهيرة في لندن بدعوة من منظمتي المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وعاملون في مجال الرعاية الصحية من أجل فلسطين، للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية الصحية في غزة.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لإسرائيل، مطالبين الحكومة البريطانية بسحب دعمها لإسرائيل وإنهاء مبيعات الأسلحة وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في غزة.
واتهمت ممرضة أطفال تدعى مونيت أنس، في كلمة خلال الفعالية، النظام الصحي البريطاني والنظام الصحي العالمي بـ"العنصرية".
وأشارت أنس إلى أن العامل الصحي يتحمل مسؤولية التدخل في أي مكان توجد فيه مشكلة صحية، إلا أن النظام الصحي البريطاني متردد حتى في إدانة هجمات إسرائيل على غزة وفرض العقوبات عليها.
وحول المشاكل الصحية التي يواجهها الأطفال في غزة، شددت أنس، على أن الاكتظاظ في المخيمات وانعدام النظافة وعدم توفر الخدمات الصحية والأدوية الكافية لها آثار مدمرة.
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