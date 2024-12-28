يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في لبنان، في إطار التدخل الاغاثي العاجل لصالح العائلات النازحة، توزيع مساعداته الإغاثية من مواد غذائية و ايوائية وكسوة شتوية وبطانيات على العائلات النازحة من محافظة الجنوب، و التي وزعت في كل من المناطق التالية: بيروت، عرمون، اقليم الخروب، البقاع الاوسط ، البقاع الغربي، حيث شملت المساعدات الإغاثية المقدمة اليوم ١٢٢٦ عائلة و استفاد منها أكثر من ٦٠٠٠ فرد.

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يواصل توزيع مساعداته الإغاثية في بيروت وعرمون واقليم الخروب والبقاع الاوسط والبقاع الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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