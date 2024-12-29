ولادة الحياة

ترانا نلهث وراء الحياة ونستغل كل فرصة للهروب من الموت، والاستمتاع بما تحمله لنا حياتنا، على الرغم من كل المآسي والصعوبات. مع ولادة المسيح، الاله المتجسد، ولدت الحياة، كل شيء به كان ومن دونه لم يكن شيء... كل ما كوّن به كان حياة كما يقول يوحنا الانجيلي، فإذا كان المسيح هو الحياة، فلماذا نبتعد عنه؟ والى اين نذهب؟ هل نركض نحو الموت؟.

انه التناقض الابرز في حياتنا، نطلب الحياة ونبتعد عن المسيح، ونهرع الى الموت، فهل اصبحنا فعلاً على غرار ما قاله الرسول بولس عن صراعنا مع انفسنا لجهة الخير والشر، فيصح عندها القول: الحياة التي نريدها نبتعد عنها، وما لا نريده من الموت فنحوه نسرع.

الى ان ندرك ان ابتعادنا عن المسيح هو ابتعاد عن الحياة، فإننا نسير على الطريق السريع... نحو الموت.