قوى الامن: احباط محاولة إدخال هواتف خلوية إلى سجن حلبا

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه بتاريخ 19-12-2024، تمكّنت عناصر التّفتيشات / سجن حلبا في وحدة الدرك الاقليمي، وخلال عمليّة تفتيش دقيقة، من ضبط ثلاثة أجهزة خلويّة مخبّأة بطريقة احترافية في داخل علبة تحتوي على وجبة طعام، حاول المدعو: ن. ذ. (من مواليد عام 1997، فلسطيني) تهريبها إلى داخل السّجن، وذلك بالتخطيط والاتّفاق مع السّجينَين: هـ. ع. (من مواليد عام 1987، لبناني)، ب. ط. (من مواليد عام 1991، لبناني).

ولفتت الى انه تمّ توقيف (ن. ذ.) المذكور، وضُبِطَت الهواتف الخلويّة، وأجري المقتضى القانوني بحق السّجينَين، عملاً بإشارة القضاء المختص.