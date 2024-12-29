شكرا لقرائتكم خبر عن جوع آخر الليل فى الشتاء.. واجهة بـ6 حيل بسيطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالأحد، 29 ديسمبر 2024 04:00 ص
الشعور بالجوع في ساعات الليل المتأخرة عادة منتشرة بين الجميع، فتشتهي فيها الحلويات والحوادق وغيرها من الأكلات، خاصة في فصل الشتاء.جوع آخر الليل في الشتاء
إذا لم تقاوم هذه الرغبة العارمة في تناول الطعام ليلاً سوف يقترب نظامك الغذائي وتمثيلك الغذائي ويزداد وزنك، وتضطرب تنظيم وجباتك اليومية، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع virtue.نصائح تخلصك من الجوع فى الليل
بعض الحيل البسيطة يمكنها أن توقف جوع الليل الذي يهاجمك أثناء ليل الشتاء الطويل، فبرودة الطقس مع طول ليل الشتاء يساعد على تناول المزيد من الطعام والرغبة العارمة في الأكلات السكرية:
- تناول شاي الأعشاب الساخن الصحي بدون سكر خلال الليل كوب واحد كاف للقضاء على الرغبة في تناول الطعام.
- اغسل أسنانك هذه الحيلة يمكن أن تعزز من فرص الإقلال من الطعام تدريجيا.
- ابتعد عن الوجبات السريعة عن طلب الطعام، لا تضع الكثير من الطعام أمامك هذه الحيلة النفسية سوف تجعلك بعيدًا عن تناول الطعام.
- نظم على مدار اليوم وجباتك واضف وجبات بينية خفيفة لعدم الشعور بالجوع ليلا.
- اشرب المياه على مدار اليوم بالشكل الموزع جيدا، وعند الشعور بالجوع ليلا أشرب ايضا المياه فهذا الترطيب الفوري يجعلك أكثر بعدا عن الجوع القاتل.
- لا تنتظر حتى تشعر بالجوع الشديد الحاد كن منظما لوجباتك حتى لا تشعر في أي وقت من أوقات اليوم بالجوع الحاد.
- ابتعد عن السهر الزائد وعن مشاهدة التلفاز وأنت تأكل، هذه الممارسات يمكنها أن تخفف من الجوع الليلي.
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