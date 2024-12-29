آخرهن نشوى مصطفى.. فنانات تغلّبن على أحزانهن بالتواجُد في موسم دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - شهدت الشهور القليلة الماضية أحداثاً صعبة قد تبدو مأساوية، عاشتها عددٌ من الفنانات، سواء تجربة مرض أو فقْد، إلا أنهن استطعن التغلُّب على تلك المواقف، بالانشغال في العمل، والتواجُد في موسم دراما رمضان 2025، باعتباره الموسم الدرامي الأضخم على مدار العام كله.

نشوى مصطفى تعود لبلاتوه "سيد الناس" خلال أيام

تُعَد الفنانة نشوى مصطفى أحدث الفنانات اللواتي تعرّضن لمواقف صعبة؛ إذ تعيش حالة حزن حالياً بعد وفاة زوجها أمس السبت؛ لتتلقى حالة من الدعم والمساندة من قِبل زملائها وكذلك جمهورها ومُحبيها. فيما كشفت عن عدم إقامة عزاء تنفيذاً لوصية الراحل؛ إذ قالت عبْر حسابها على "فيسبوك": "شكرَ الله سعيكم ولا أراكم مكروهاً في عزيز لديكم. أشكركم جميعاً على وقفتكم جنبي وجنب ولادي في مصيبتنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، اقتصر العزاء على صلاة الجنازة والعزاء على المقابر بناءً على رغبة نور عينيّ زوجي وشريك عمري وأبو ولادي، ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

وتحصل نشوى على إجازة قصيرة، قبل أن تعود إلى بلاتوه "سيد الناس" المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل؛ حيث سبق وأعلنت انضمامها بشكلٍ رسمي قبل أسابيع. وتشارك في بطولته بجانب كلٍّ من: عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، خالد الصاوي، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، ياسين السقا، وبشرى. والعمل تأليف خالد صلاح. وإخراج محمد سامي.

مي عز الدين تعود بمسلسل "الحب كله"

كما ستُشارك الفنانة مي عزالدين في موسم دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل "الحب كله"، والذي تتعاون فيه ولأول مرة مع الفنان آسر ياسين؛ حيث يأتي ذلك بعد رحيل والدتها يوم 22 نوفمبر الماضي بعد صراع مع المرض؛ لتُصاببحالة انهيار شديد، الأمر الذي تسبب في غيابها عن حضور جنازة والدتها، وعدم إقامة عزاء؛ إذ إنها اختفت عن جمهورها وأصدقائها منذ ذلك الحين؛ ليُعلن تامر محسن مؤخراً عن انضماملمسلسله الجديد.

ويُشارك في بطولة المسلسل، بجانب آسر ياسين ومي عزالدين، كلٌّ من: أشرف عبدالباقي، دياب وآخرين. وهو من إخراج تامر محسن، ومكوّن من 15 حلقة فقط.

كندة علوش تعود بعد فترة من الغياب

وتعود الفنانة كندة علوش إلى الدراما التلفزيونية بعد فترة من الغياب؛ إذ تعاقدت على المشاركة في مسلسل "جاني في المنام" مع نيللي كريم، وروبي وجيهان الشماشرجي؛ حيث بدأت تصوير مشاهدها مؤخراً. وهو تأليف مهاب طارق. وإخراج محمد شاكر خضير، ومكوّن من 15 حلقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان شفائها من مرض السرطان؛ حيث ظلت تُعالَج من ذلك المرض لشهورٍ طويلة، قبل أن تُعلن مؤخراً لوسائل الإعلام عن طبيعة المرض؛ لتتلقى موجة واسعة من الدعم والمساندة من قِبل زملائها وجمهورها، قبل أن تعلن يوم 8 ديسمبر عن شفائها التام؛ حيث كتبت عبْر "إنستغرام": "اليوم أعلن شفائي التام من مرض السرطان. باركوا لي".



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ريهام عبدالغفور تبدأ تصوير مسلسل "ظلم المصطبة"

الأمر ذاته مع الفنانة ريهام عبد الغفور، والتي عاشت أياماً من الحزن والانهيار بعد وفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور، إثر حادث سير، في ديسمبر الماضي؛ حيث تعود إلى الدراما التلفزيونية بعد شهور من الغياب.

وبدأت ريهام مؤخراً تصوير مسلسلها الجديد "ظلم المصطبة" الذي تُشارك به في موسم دراما رمضان 2025. وتتعاون مع: إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، وآخرين. ويقع العمل في 15 حلقة. وهو من تأليف أحمد فوزي صالح. وسيناريو وحوار محمد رجاء. وإخراج هاني خليفة.

مسلسل "ظلم المصطبة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويناقش قضية مهمة منتشرة في المجتمع المصري، ألا وهي ظلم المجتمع للمرأة بسبب العُرف والعادات والتقاليد السائدة، وذلك بعيداً عن القانون والشرع، وذلك خلال قصص درامية وحكايات عن المعاناة التي تعاني منها المرأة بسبب الأحكام الظالمة التي لا يحكمها القانون أو شرع الله.



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