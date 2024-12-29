بعد الكشف عن هويته.. معلومات عن المطرب المقنَّع تووليت

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - بعد إثارته الجدل والعديد من التكهنات حول هوية المطرب المقنَّع "تووليت"، واتجاه الكثيرين إلى أنه عبدالله نجل الفنان عمرو دياب قبل أن يكشف عن نفسه.

الكشف عن هوية تووليت

خلال الأيام القليلة الماضية، عاد تووليت، وتصدّر ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعدما كشف عن هويته الحقيقية خلال حصوله على تصريح من نقابة المهن الموسيقية بمزاولة الغناء؛ ليظهر أمام لجنة النقابة بشخصه من دون القناع الذي أخفى ملامحه، وهو الفنان محمد خفاجي.

سطور عن محمد خفاجي

تووليت، اسمه الحقيقي هو محمد خفاجي ، بدأ العزف على آلة الجيتار منذ أكثر من 12 عاماً.

، بدأ العزف على آلة الجيتار منذ أكثر من 12 عاماً. بدأت شهرته وهو في الجامعة بعد مشاركة مروان بابلو جزءاً من أعماله التي قام بتوزيعها؛ حيث بدأ بالترويج لنفسه من خلال تصوير مقاطع "ريلز" وهو يقوم بتوزيع الأغنيات الشهيرة بالجيتار.

قام خفاجي بتلحين وتوزيع لعدد من مطربي الراب، أبرزهم: ويجز ، ومروان بابلو.

، ومروان بابلو. وقد لجأ محمد خفاجي للقناع، كنوع من أنواع الدعاية لنفسه، من أجل معرفة الناس به فقط لفنه، ولعدم مقارنته بأيّ شخص آخر.

تووليت بالشماغ الأردني في حفله

يُذكر أن تووليت أو محمد خفاجي قد أحيا حفلاً غنائياً كبيراً 20 ديسمبر الجاري بالأردن، وذلك بعد النجاح الذي حققه بألبومه "كوكتيل"، والذي نال إعجاب الجمهور.

وفاجأ المطرب تووليت جمهوره بالأردن بصعوده على المسرح وهو يرتدي الشماغ الأردني، الأمر الذي نال إعجابهم ومحبتهم. وخلال الحفل أطرب جمهوره بغناء ألبومه الذي يحمل عنوان: "كوكتيل غنائي"، وقد تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

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تووليت يفوز بجائزة "الفنان الأكثر صعوداً"

يُذكر أن حصد الفنان تووليت جائزة الفنان الأكثر صعوداً، ضمن حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى، والذي انطلقت فعاليته بالعاصمة السعودية الرياض بمركز الملك فهد الثقافي ضمن "أسبوع الرياض الثقافي".

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة الفنان الأكثر صعوداً مجموعة من كبار النجوم في عالم الغناء، وهم: عمرو دياب، أنغام، تامر عاشور، الشامي، وتووليت.



تووليت يُحقق نجاحاً كبيراً بألبومه الغنائي الأول

يُذكر أن المُغني تووليت TUL8TE كان قد حقق نجاحاً كبيراً خلال موسم الصيف الماضي، حينما أصدر ألبومه الغنائي الأول، والذي جاء بعنوان: "كوكتيل غنائي" عبْر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى.

وقد حققت أغنياته عدد مرات استماع كثيرة على مختلف المنصات الموسيقية. وفور تحقيقه هذا النجاح، أصبح تووليت- TUL8TE من أبرز المغنين في مصر والمنطقة العربية؛ مما جعل كثيرين يحاولون البحث عن شخصيته الحقيقية.



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