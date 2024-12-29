أحمد حلمي بفيديو طريف في أصغر سيارة ويقترح عدة استخدامات لها

أحمد حلمي بفيديو طريف في أصغر عربية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - بخفة دمه المعهودة، ظهر الفنانبفيديو طريف في أصغر سيارة، واقترح عدة استخدامات لها مع صديقه.شارك موقع "عرب وود" من خلال الحساب الرسمي على "إنستغرام"، مقطع فيديو طريفاً للفنان أحمد حلمي، ظهر من خلاله بداخل أصغر سيارة، واقترح لها عدة استخدامات مع صديقه؛ حيث قال حلمي: "أنا مش راكب عربية، أنا لابس شارب، خطيرة يا بني والله".وأكمل حلمي مازحاً مع صديقه: "تاخدها وتجبلي ساندوتش، أنا ممكن أدخلها في ساندوتش أو في وجبة، اعتبرها علبة الوجبة".

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