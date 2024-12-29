أحمد حلمي بفيديو طريف في أصغر سيارة ويقترح عدة استخدامات لها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - بخفة دمه المعهودة، ظهر الفنان أحمد حلمي بفيديو طريف في أصغر سيارة، واقترح عدة استخدامات لها مع صديقه.
وأكمل حلمي مازحاً مع صديقه: "تاخدها وتجبلي ساندوتش، أنا ممكن أدخلها في ساندوتش أو في وجبة، اعتبرها علبة الوجبة".
وكذلك مسرحية "ميمو"، وشاركه في بطولتها: هنا الزاهد، أسماء جلال، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان. وهي من تأليف ضياء محمد. إخراج هشام عطوة. وإنتاج حمدي بدر.
وتدور أحداث المسرحية حول شخصية مسعود الفاشل المهمّش من أسرته والمجتمع، الذي يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا لسهولة الوسيلة؛ حتى يُثبت ذاته وينجح، ولكن تنقلب الأحداث وتختلف عن توقعاته ومخططاته.
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أحمد حلمي بفيديو طريف في أصغر عربيةشارك موقع "عرب وود" من خلال الحساب الرسمي على "إنستغرام"، مقطع فيديو طريفاً للفنان أحمد حلمي، ظهر من خلاله بداخل أصغر سيارة، واقترح لها عدة استخدامات مع صديقه؛ حيث قال حلمي: "أنا مش راكب عربية، أنا لابس شارب، خطيرة يا بني والله".
وأكمل حلمي مازحاً مع صديقه: "تاخدها وتجبلي ساندوتش، أنا ممكن أدخلها في ساندوتش أو في وجبة، اعتبرها علبة الوجبة".
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آخر مشاركات أحمد حلمي الفنيةيُذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شارك بها الفنان أحمد حلمي كانت من خلال مسرحية هي "تييت"، التي عُرضت في فبراير 2024 بـ المملكة العربية السعودية. وتدور أحداثها حول مدرس تاريخ يعيد تفكيره من جديد فيما يقدمه للطلاب من معلومات تاريخية، وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيّرت مجرى حياة الأستاذ ووجهات نظره. وقد شارك في بطولتها: أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، محمد رضوان. وهي من تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة.
وكذلك مسرحية "ميمو"، وشاركه في بطولتها: هنا الزاهد، أسماء جلال، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان. وهي من تأليف ضياء محمد. إخراج هشام عطوة. وإنتاج حمدي بدر.
وتدور أحداث المسرحية حول شخصية مسعود الفاشل المهمّش من أسرته والمجتمع، الذي يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا لسهولة الوسيلة؛ حتى يُثبت ذاته وينجح، ولكن تنقلب الأحداث وتختلف عن توقعاته ومخططاته.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».