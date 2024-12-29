شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الفرنسية: الطائرة الكورية الجنوبية المتحطمة كانت تقل 181 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وكالة الأنباء الفرنسية، بأن الطائرة الكورية الجنوبية التى تحطمت بنطمار لوان كان على متنها 181 شخصا في كوريا الجنوبية.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، مصرع 28 شخصا نتيجة تحطم طائرة في مطار موان بكوريا الجنوبية، بعد انحرافها عن المدرج وتحطمها.

وعلى الفور خرج رئيس كوريا الجنوبية داعيا إلى اجتماع طارئ بشأن حادث تحطم الطائرة في مطار موان جنوب غرب سول.

وأكد، نطلب بذل كل الجهود الممكنة في عمليات الإنقاذ بعد تحطم طائرة بمطار موان، وأمر برفع حالة الطوارئ بالمطار.

وأشارت وكالات الأنباء إلى أن الطائرة المنكوبة كانت في رحلة من بانكوك في تايلاند إلى مطار موان الدولي بإقليم جنوب جولا على بعد 288 كيلومترا جنوب غرب سول