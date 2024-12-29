شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مالي: لقاء رئيس الوزراء مع رجال الأعمال أكد أهمية القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

‏أكد السيد عبد العظيم الخبير المالي ،أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرا مع رجال الأعمال اكد على أهمية القطاع الخاص والاتجاه الجديد الذي تتبناه الحكومة خلال الفترة الماضية و الحالية والمستقبلية لدعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفي كافة مجالات الاقتصاد الوطني.

‏أضاف أن ايمان الحكومة بالقطاع الخاص يمنحه العديد من الفرص للشركة مع شركات قطاع الأعمال العام في العديد من المشروعات على رأسها المشروعات العقارية ومشروعات التطوير ،بالإضافة إلى الشركات مع قطاع الأعمال العام والقطاع العام في مشروعات صناعية تساهم في توطين الصناعة بشكل كبير ،وبالتالي زيادة الصادرات وهو الملف الكبير الذي أكد عليه رئيس الوزراء على أهمية زيادة الصادرات بشكل كبير أن القطاع الخاص هو من يقوم بهذا الدور بصفة أساسية أساسية.

‏اشار السيد عبد العظيم إلى أهمية مساعدة القطاع الخاص الاقتصاد الوطني في جلب التكنولوجيا من الخارج وكذلك جلب الاستثمارات الأجنبية من الخارج ؛مما يترتب علي زيادة معدلات النمو وتحسين مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة.