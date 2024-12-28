شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المعادن تكشف التطورات.. سعر الذهب اليوم لعيار 21 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة المعادن الثمينة في مصر، تطورات سعر الذهب اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3733 جنيهًا للجرام وقت نشر هذه السطور، وسط حالة من الهدوء في سعر الذهب بمصر.

شعبة المعادن تكشف تطورات في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4266 جنيها.

عيار 21 يسجل 3733 جنيها.

عيار 18 يسجل 3200 جنيها.

الجنيه الذهب 29840 جنيهًا

يشهد سعر الذهب في مصر تذبذبا خلال تداولات اليوم وذلك في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك إلى جانب هدوء في الأسواق بعد اجتماع البنك المركزي المصري أول أمس، بينما يستمر سعر الذهب العالمي في التحركات العرضية، وعند القياس على افتتاح السوق أمس، فقد تراجع الذهب 7 جنيهات فقط.