دوري أن بي ايه: براون يتألق ويقود سلتيكس إلى الفوز على بايسرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : قاد جايلن براون فريقه بوسطن سلتيكس، بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، إلى تحقيق انتصاره الأول بعد هزيمتين متتالتين، وذلك بفوز ساحق على إنديانا بايسرز 142 105 الجمعة.

وسجّل براون 44 نقطة في المباراة منها 15 نقطة في الربع الأول الذي تفوّق فيه سلتيكس على بايسرز 39 22 ليفرض سيطرته.

وأنهى المباراة بست رميات ثلاثية ناجحة من أصل 23 أحرزها فريقه، وأضاف إليها أربع سرقات، محققا أعلى حصيلة له من النقاط منذ تسجيله 50 نقطة في مباراة الفوز على أورلاندو ماجيك في كانون الثاني/يناير 2022.

وقال مدرب سلتيكس جو ماتزولا عن براون الذي أشعل حماس جماهيره في "تي دي غاردن" "لقد كان رائعا. يمتلك القدرة على التأثير على الفريق والملعب بطاقته وقوته البدنية".

وسجّل جايسون تايتوم 22 نقطة مع 13 متابعة، وأضاف البديل بايتون بريتشارد 18 نقطة مع 8 متابعات و10 تمريرات حاسمة لمصلحة سلتيكس الذي لم يتأثر بغياب اللاتفي كريستابس بورزينغيس وجرو هوليداي، وحقق أعلى رصيد له من النقاط هذا الموسم.

وأحرز تايريس هاليبورتن 19 نقطة وبينيديكت ماثورين 18 لمصلحة بايسرز الذي غاب عنه كلّ من أوبي توبين والكندي أندرو نيمبهارد للإصابة.

وساعد هذا الفوز سلتيكس على تجنّب أول سلسلة من ثلاث هزائم هذا الموسم، علما أنه جاء على حساب الفريق الذي هزمه في السلسلة النهائية للمنطقة الشرقية في الموسم الماضي، قبل تتويجه بلقب أن بي ايه على حساب دالاس مافريكس.

كما أبقاه قريبا من متصدر المنطقة الشرقية كليفلاند كافالييرز الذي حسّن سجله الأفضل في أن بي ايه ليصبح 27 انتصارا مقابل 4 هزائم، بفوزه على دنفر ناغتس 149 135.

وسجّل دونوفان ميتشل 33 نقطة قاد بها كافالييرز إلى انتصاره السادس تواليا والعاشر له في 11 مباراة.

وترجم لاعبو كافالييرز بنجاح 23 رمية من خارج القوس، فيما حقق أفضل لاعب في الدوري النجم الصربي نيكولا يوكيتش "تريبل دابل"، بتسجيله 27 نقطة مع 14 متابعة و13 تمريرة حاسمة لدنفر.

ثلاثية قاتلة لإدواردز تمنح مينيسوتا الفوز

وفي مواجهة شهدت نهاية مثيرة، سجّل أنتوني إدواردز نجم فريق مينيسوتا تمبروولفز ثلاثية قبل 23,2 ثانية من صافرة النهاية، ليقود فريقه إلى الفوز على هيوستن روكتس 113 112.

وسنحت أمام فريد فانفيلت فرصة منح هيوستن الفوز، غير أنه أخفق بتسجيل محاولة من خارج القوس قبل 1,8 ثانية من نهاية المباراة.

وسجّل جوليوس راندل 27 نقطة، فيما أنهى إدواردز اللقاء بـ24 نقطة لتمبروولفز الذي كان متأخرا في النتيجة بفارق 16 نقطة 90 106، قبل 4 دقائق و57 ثانية من نهاية المباراة.

وقال النجم إدواردز "لقد نجحنا في تحقيق ذلك! قمنا ببعض الرميات الكبيرة، ونجحنا بإحراز رمية كبيرة في النهاية".

وكان التركي ألبيرين سينغون أفضل مسجل في صفوف روكتس برصيد 38 نقطة مع 12 متابعة، فيما أضاف أمن تومسون 20 نقطة، علما أن لاعبي هيوستن الأساسيين الخمسة حققوا أرقاما مزدوجة على صعيد النقاط، لكنهم أخفقوا بتحقيق الانتصار في النهاية.

وعزّز نيويورك نيكس سلسلة انتصاراته المتتالية لتصل إلى ستة، بعدما حقق فوزا مقنعا بنتيجة 108 85 على حساب مضيفه أورلاندو ماجيك.

وأحرز جايلن برونسون 26 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة، فيما أضاف جوش هارت 23 نقطة مع 13 متابعة لمصلحة نيكس الذي ترجم لاعبوه بنجاح أربع محاولات فقط من أصل 15 من خارج القوس، لكنهم نجحوا بتسجيل 24 رمية حرة من أصل 34.

وخاض ماجيك اللقاء بغياب نجومه باولو بانشيرو والشقيقين الألمانيين فرانتس وموريتس فاغنر للإصابة، وكان جايلن سوغز أفضل مسجل في صفوفه برصيد 27 نقطة.

وسجّل النجم الفرنسي فيكتور ويمبانيا 19 نقطة مع سبع متابعات، ليقود سان أنتونيو سبيرز المنتفض في الشوط الثاني، للفوز على بروكلين نتس صاحب الأرض 96 87.

ولم ينجح لاعبو سبيرز في ترجمة سوى 11 من أصل محاولاتهم الـ40 في الشوط الأول الذي انتهى بتعادل الفريقين 41 41.