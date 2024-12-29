من الرياض عاصمة الفن.. نبيل شعيل يعلن اطلاق "يا طيبي"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: من عاصمة الفن الرياض، احتفلت "مجموعة روتانا للموسيقى" مع "نبض الكويت" نبيل شعيل بنجاح إطلاق البومه الجديد "يا طيبي" الذي صدر مؤخرا وتلاقي اغانية نسب استماع عاليه جعلها "تريند" في الكثير من المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

واستكمالا لنجاح العمل حرصت روتانا على تنظيم احتفالية خاصة تخللتها العديد من الفقرات، اقيمت في فندق "فورسيزون-الرياض" حضرها الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى، والعديد من صناع الالبوم من شعراء وملحنين، ولفيف من اهل الاعلام من السعودية والكويت، ومجموعة من الأصدقاء والمحبين، دشن النجم الكويتي ⁧‫نبيل شعيل‬⁩ بحضورهم ألبومه الجديد .

وتخلل المناسبة عرض فيلم وثائقي تناول مشوار نجاحات "بلبل الخليج" منذ انطلاقته وحتى صدور احدث ألبوماته "يا طيبي" مع روتانا . وفي فقرة اخرى، اجابا نبيل و أ.سالم على اسئلة الإعلاميين والاستماع لآرائهم . وقد كشف "بو شعيل" تفاصيل صناعة البومة ومشوار إعداده الذي استمر شهرين بين مدينتي الرياض والعلا ، كما تحدث عن علاقته بالموسيقار ياسر بو علي التي توطدت كثيرا خلال رحلة إعداد الألبوم، مؤكدا ان إشراف ياسر بوعلي على الألبوم أثرى تميزه، واثنى على تعاوناته مع الملحن سهم والفنانان رابح صقر وخالد عبد الرحمن، متوجها لهم ولجميع صناع الالبوم من ملحنين وشعراء وموزعين وموسيقيين بالشكر .

بعدها تحدث الاستاذ سالم الهندي عن النجم نبيل شعيل وعلاقته مع روتانا، معلقا :”عنوان الالبوم "يا طيبي ينطبق ويصف نبيل شعيل لانه فعلا من اطيب الشخصيات التي عاصرتها في حياتي ويشهد على كلامي كل الفنانين ومن يعرفونه".



وعن الالبوم قال أ. سالم؛" نحن في روتانا سعداء بهذا العمل والنجاحات التي حققها منذ طرحه.. وهذا ليس بغريب على "بو شعيل" فهو فنان كبير وعلاقته معنا تمتد الى عقود وليس سنوات ، فروتانا بيته على مر 25 عاما قدمنا خلالها قرابة 20 البوماً والقادم اجمل".

من جانبه، ارتسمت ملامح الرضا على نبيل شعيل معلقا :"سر سعادتي بالالبوم لانه معمول بشكل جديد علي، على صعيد الكلمات و"الهنك" فقد ادخلت أنماطا جديدة لم يسبق ان قدمتها في أغنياتي مثل الإيقاع السعودي كما في اغنية "اش جاب لجاب" وهذه الاغنية بل جميع الاغاني كنت مراهنا على نجاحها وكسبت الرهان"، واضاف ؛"اغاني البومي الجديد عندما ساقدمها في حفلاتي القادمة سيكون لها مذاق نجاح آخر".

في الختام، ترجم نبيل علاقته بروتانا، قائلا: "حرصت خلال تواجدي في المملكة على زيارة سمو الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس ادارة روتانا وسمعت منه ان الالبوم أعجبه وكشف لي اسم اكثر اغنية احبها لكني لن افصح بها"، مضيفا :"لا أنسى ان اشكر صديقي سالم الهندي على دعمه وهو دوما معي خلال مشواري، والشكر موصول لاسرة بيتي الفني روتانا فلا اجد مثل هذه الرعاية الا عندهم".

وفي الختام ان اشترك جميع الحضور في تقطيع تورتة المناسبة التي حملت غلاف الألبوم الجديد "يا طيبي".

