الامارات | رسالة "صاعقة" من البليهي ليونس محمود بعد مباراة السعودية والعراق! (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه مدافع منتخب السعودية علي البليهي رسالة شديدة اللهجة إلى نجم الكرة العراقية السابق يونس محمود الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس اتحاد الكرة، بعد فوز "الخضر" 3-1 في بطولة "خليجي 26" المقامة حالياً في الكويت.

وقال البليهي لقناة الكأس القطرية: "حظ أوفر لمنتخب العراق، منتخب كبير ومحترم، وشكرا لجماهيرنا على الدعم الكبير، وأقول ليونس محمود، إذا أردت أن تتكلم عن الكرة السعودية فعليك أن تقف على قدميك احتراماً.. لم يكن يعرفك أحد إلا عندما بدأت اللعب في السعودية".

وأضاف: "أتمنى لك رحلة سعيدة (إلى العراق)"، في إشارة إلى الوداع المبكر لمنتخب "أسود الرافدين" حامل اللقب.

وكان يونس محمود قد أثار الجدل بتصريحه قبل المباراة الكبيرة والحاسمة بالتأهل عن المجموعة الثانية، بقوله وهو يضحك: "السعودية جاية للقب!"، الأمر الذي أثار غضب الجماهير السعودية ولاعبي الأخضر.

وعندما طالبت الجماهير من يونس محمود الاعتذار عن تصريحه، رفض اللاعب العراقي السابق ذلك، وقال إنه لم يخطئ في حق أحد ولا يستطيع أحد منع ضحكته.