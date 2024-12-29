نوال: تركي آل الشيخ علامة فارقه في صناعة الترفية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: ضمن حفلات "موسم الرياض"، ودعت مجموعة روتانا للموسيقى عام 2024 بحفل SOLD OUT ضخم "تريند" تصدر “منصة X” اقيم برعاية الهيئة العامة للترفيه، حمل عنوان "جلسة قيثارة العرب" احيته المطربة نوال التي اختصرت الجلسة التي اقيمت في مسرح "محمد عبده أرينا" في "بوليفارد الرياض" قبل بدايتها واعدة الجمهور من داخل الكواليس قائلة :"مجهزين جلسة ساخنة حلوه وتليق بالحضور والمشاهدين"، وختمتها بعد نزولها من المسرح بقولها :"الاجواء كانت رائعة، وتفاعل جمهور الرياض كان رهيب .. وانا كنت منطربة، وروتانا في القلب وما قصروا في شي".

كان في استقبال نوال عند وصولها موقع الحفل الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى حيث توجها للقاء اهل الاعلام والسوشيال ميديا، وفي بداية حديثها توجهت نوال بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على ما تلقاه من حب وتقدير من قيادتها وشعبها مثنية على التطور الكبير الذي تحققه المملكة في ظل قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز (سلمه الله) ورؤية 2030 لولي عهده الامين امير الشباب محمد بن سلمان (رعاه الله).

مؤكدة ان معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه هو اليوم العلامة فارقه في مجال صناعة الترفيه والموسيقى ليس فقط عربيا بل عالميا لا يضاهيه احد، ويثبت هذا اختيار معاليه الشخصية الأكثر تاثيراً للعام 2024. وفي إجاباتها قالت نوال للاعلاميين انها في "جلسة قيثارة العرب" ستقدم ولأول مرة على المسرح اغاني البومها الجديد "أنا وعزوف" الذي صدر مؤخرا من انتاج روتانا، وتمنت نوال الخير والسلام والمحبة للجميع في العام الجديد 2025.

اما على صعيد الجلسة، بدأتها نوال بأغنية "تفضل"، وعلى مدار قرابة ثلاث ساعات قدمت "ام حنين" ما يزيد عن 25 أغنية من اجمل أعمالها الحديثة او التي اشتهرت بها.

فغردت تشدو: (قدرت تنام، يا لايم المشتاق، تدري ولا ما تدري، ما مات حبي لك، عمري قصير، ابوالشباب، خذاني الشوق،خدعه مستحيله، تبي الصدق) وغيرها الكثير، وسط اجواء خلابه من جمالية الديكور والصوت والاضاءة والفرقة الموسيقية الضخمة التي قادها المايسترو السعودي هاني فرحات، والفرقة الفلكلورية المرافقة ، والتنظيم، والتفاعل الجماهيري ، وجمالية إطلالة نوال بثوب تراثي احمر مطرز بخيوط الذهب. وكان بين حضور الحفل المطربة احلام التي جاءت تؤازر صديقتها وعلقت ممتدحة الجلسة :"اليوم ام حنين سلطنت"، وايضا تواجدت الممثلة الخليجية فاطمة الصفي.

وأكتفى الأستاذ سالم في الختام بالقول :"الجلسة روعة أبدعت فيها ام حنين"، فيما عبر المايسترو هاني فرحات عن سعادته بما قدمه للفنانة نوال من أداء موسيقي يليق بحجم الحفل ويعكس المكانة الفنية المرموقة لقيثارة العرب.

